Investigado, dirigente de Ginebra deja el cargo 13 de septiembre de 2018 - 15:18 Pierre Maudet, renunció temporalmente a sus cargos de jefe de Gobierno y de la Policía del cantón de Ginebra. El político está bajo escrutinio desde que admitió haber viajado a Abu Dhabi en 2015 a invitación de las autoridades de ese país y con los gastos pagados. El anuncio de la separación de sus cargos se produjo luego de que la televisión pública suiza diera a conocer documentos según los cuales un empresario libanés vinculado a Maudet está involucrado en un proyecto de construcción cerca del aeropuerto de la ciudad de Ginebra. El gobierno cantonal quedó temporalmente en manos del vicepresidente, Antonio Hodgers, mientras que Mauro Poggia, subdirector del departamento de Seguridad, asumió la responsabilidad de la Policía de Ginebra. Maudet enfrenta una investigación de la Fiscalía de Ginebra por la posible "aceptación de un beneficio" relacionada con el viaje que hizo con su familia a Abu Dhabi en noviembre de 2015.