Polémico traslado a Málaga de ocho delfines procedentes de un parque acuático francés

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París, 23 jul (EFE).- Ocho delfines procedentes del centro acuático francés de Marineland de Antibes, cerrado desde hace un año y medio, han sido transferidos a Málaga (sur de España), al parque Selwo Marina, en medio de las críticas de oenegés medioambientales.

La oenegé Sea Shepherd denunció este jueves que la transferencia de los cetáceos se produjo en condiciones de «alto riesgo» para su salud debido a las altas temperaturas que sufrieron durante el traslado.

De acuerdo con el diario Libération, los delfines aterrizaron en Málaga (a unos 1.500 kilómetros de Niza) este jueves a las 7:30 hora local (5:30 GMT).

«Vamos a seguir de cerca el estado de los delfines, documentar las consecuencias de este traslado y pedir cuentas tanto a Marineland como al Gobierno francés. Se han llevado a los delfines, pero no harán desaparecer ni las pruebas, ni sus mentiras, ni sus responsabilidades», indicó en X la oengé del legendario activista Paul Watson.

Sea Shepherd alegó que esta transferencia viola la ley sobre el bienestar animal aprobada por el Gobierno francés en 2021.

Estos delfines son una parte de los ejemplares que quedaron de las instalaciones de Marineland de Antibes (propiedad de la española Parques Reunidos), el que fue el parque acuático mayor de Europa pero que se vio forzado a cerrar a comienzos de 2025 precisamente por la entrada en vigor de la norma del bienestar animal que vetaba los espectáculos con mamíferos.

Desde entonces, los animales (un total de 12 delfines) y dos orcas se quedaron en el centro acuático cerrado al público. Los otros cuatro delfines que quedan por transferir irán, probablemente, a Valencia.

Las dos orcas, wiki (24 años) y keijo (11), estaban, en principio, destinadas al Loro Parque de Tenerife (Islas Canarias españolas), una transferencia que no tiene aún fecha concreta. EFE

atc/cat/rf