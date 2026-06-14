Política «anti-woke» en Washington: las mujeres siguen sin museo para contar su historia

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Alejandra Clements

Washington, 14 jun (EFE).- El último intento de construir un Museo Smithsonian de Historia de las Mujeres Estadounidenses en la Explanada Nacional de Washington ha quedado reducido a una batalla más de la guerra cultural, «woke»-«anti-woke», que libran demócratas y republicanos en Estados Unidos.

El Congreso rechazó esta primavera el proyecto, por 216 votos en contra frente a 204 a favor, después de que los republicanos modificaran la ley para garantizar que no se incluyera a personas transgénero en las exposiciones.

El partido republicano incluyó en el texto enmiendas para que el museo estuviera dedicado a las «mujeres biológicas» y para que se prohibiera representar a «ningún hombre biológico como mujer» en las exhibiciones.

La negativa de los congresistas al proyecto de ley envía al limbo el plan de añadir a los museos Smithsonian de la capital de Estados Unidos uno dedicado a la historia de las mujeres y a su papel en el desarrollo del país.

«Era un proyecto de ley sencillo. Los republicanos lo han arruinado, en cierto modo, con su obsesión con las personas trans y sus guerras culturales», se lamentó la congresista Teresa Leger Fernández, demócrata por Nuevo México y presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas.

La analista de política LGBTQI+ del Centro para el Progreso Estadounidense, Haley Norris, asegura a EFE que el proyecto de ley que fue rechazado «es otro ejemplo de cómo la derecha solo presta atención a los problemas de las mujeres cuando puede utilizarlos para promover su agenda antitrans».

«Las mujeres trans ayudaron a forjar este país y merecen que se reconozcan sus contribuciones. Las mujeres trans han participado en las principales luchas por los derechos civiles de nuestra nación, han creado tecnologías clave y han contribuido a la cultura y las artes. No podemos conocer nuestra historia si la borramos», añadió Norris.

La experta en cuestiones de género explica que la propuesta que se frenó en el Congreso borraría a pioneras como «Sylvia Rivera, activista por los derechos civiles LGBTQI+, Jane Conway, científica informática e ingeniera y Cecilia Chung, activista por la concienciación sobre el VIH/SIDA, los derechos LGBTQI+ y los derechos de los estadounidenses de origen asiático».

Y Norris añade: «¡algunas de estas mujeres ya aparecen en la página web del museo!».

Aunque ya se autorizó la creación del museo, por eso existe una versión digital, el Congreso debe designar todavía una ubicación para levantar el edificio por lo que «de facto» continúa sin espacio físico que visitar.

La congresista republicana por Illinois Mary Miller, impulsora de la norma, apuntó a que los demócratas rechazaron el proyecto “solo porque se añadió la palabra ‘biológicas’” y lo calificó de ridículo porque «un museo de historia de las mujeres debe estar dedicado a las mujeres, punto».

La dirección del Smithsonian, por su parte, no se pronunció sobre el matiz de «mujeres biológicas» y se mantuvo en su línea institucional que destaca que su labor se basa en la excelencia académica, la investigación y la presentación precisa y objetiva de la historia.

En marzo de 2025, apenas dos meses después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva para «eliminar la ideología inapropiada, divisiva o antiestadounidense» de los museos, centros y el Zoológico Nacional Smithsonian, que ofrecen entrada gratuita a entre 15 y 30 millones de visitantes al año.

La orden, llamada «Restaurando la Verdad y la Cordura en la Historia Estadounidense», alega que el Museo de Historia de las Mujeres Estadounidenses planea «reconocer a hombres como mujeres».

La política de Trump también apuntó al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense al establecer que el Congreso no debe financiar exhibiciones ni programas del Smithsonian que «dividan a los estadounidenses por raza».

Ese museo abrió sus puertas en 2016 en Washington, coincidiendo con el final del mandato del expresidente Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos.

El proyecto para construir el Museo Nacional del Latino Estadounidense (NMAL en inglés), dedicado a resaltar y preservar la huella que la comunidad de origen hispano ha dejado en el país, también se encuentra paralizado por la escasez de fondos.

La relación de Trump con Smithsonian está marcada por la tensión ya que el presidente ha denunciado repetidamente que la institución está «fuera de control» y que «solo habla de lo horrible que es nuestro país y lo mala que fue la esclavitud».

Por el momento, quienes quieran conocer el papel de las mujeres en la historia de Estados Unidos deben recurrir a la web del museo y esperar a que el Congreso apruebe la localización donde se levantará el edificio. EFE

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