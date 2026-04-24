Política monetaria de Uruguay mantiene una posición sólida en medio del shock geopolítico

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Montevideo, 24 abr (EFE).- La política monetaria de Uruguay se encuentra «en una posición sólida» para enfrentar el shock geopolítico actual ya que «la inflación se mantiene por debajo del objetivo, las expectativas de inflación están ancladas en la meta y la instancia es expansiva».

Así lo indica la minuta del último encuentro del Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU), presentada este viernes por el organismo financiero.

«En el escenario base, la inflación se acelera principalmente por el conflicto en Medio Oriente; no obstante, se ubica siempre dentro del rango de tolerancia y se mantiene la convergencia hacia la meta en el Horizonte de Política Monetaria, luego de situarse leve y transitoriamente encima de la misma», explica.

Mientras tanto, dentro del análisis que hace del contexto económico, apunta que ​»el escenario internacional se encuentra inusualmente incierto, dominado por el conflicto en Medio Oriente, cuya persistencia constituyó la principal fuente de incertidumbre del período».

«El inicio de la guerra generó un shock de oferta con efectos que se transmiten a través del encarecimiento de la energía -en particular del petróleo-, el aumento de los costos logísticos y el deterioro de las condiciones financieras globales, traduciéndose en presiones inflacionarias a nivel global», explica.

De acuerdo con esto, apunta que la inflación global muestra una aceleración en los últimos meses.

«La región también resintió el impacto y continúa con bajo dinamismo de la actividad. Brasil enfrenta perspectivas de desaceleración moderada de la actividad, con inflación mostrando cierta aceleración en el margen, por lo que el ciclo de recortes de la tasa Selic sería más gradual. En Argentina, la recuperación de la actividad continúa siendo heterogénea y el proceso de desinflación perdió impulso en un contexto de mayor volatilidad», indica la minuta de la reunión del Comité de Política Monetaria.

El pasado 21 de abril, el BCU decidió no hacer modificaciones en su Tasa de Política Monetaria y mantenerla en 5,75 %, decisión que tiene como objetivo conducir la inflación hacia la meta de 4,5 % anual.

En marzo, la inflación interanual de Uruguay bajó al 2,94 % y -por primera vez en 33 meses- quedó por debajo del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %. EFE

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