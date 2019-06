Según el sindicato, el nivel de los salarios pagados a los directores generales (181 millones de francos) y miembros de la dirección de las 36 empresas analizadas (cerca de mil millones de francos) muestra que la “iniciativa contra los salarios abusivos no ha resuelto el problema de los salarios exorbitantes”. Esta iniciativa popular que pretendía limitar los sueldos de los altos directivos fue aprobada en votación popular en 2003.

La desigualdad salarial es enorme en las grandes empresas suizas 12 de junio de 2019 - 14:04 La diferencia entre los sueldos más altos y los más bajos en las grandes compañías suizas es abismal. El sindicato Unia, que acaba de publicar un estudio sobre esta brecha salarial, denuncia esta situación. En su estudio, el sindicato analiza la remuneración en las 36 principales empresas suizas en 2018. La brecha salarial se ha reducido ligeramente, señala Unia, pasando de una relación de 1:137 en 2017 a 1:134 el año pasado (el salario más alto es 134 veces superior al salario más bajo). La diferencia más importante – de 1:267 – se da en el gigante bancario UBS. Su consejero delegado (CEO) Sergio Ermotti, el directivo mejor pagado del país, ganó 13,9 millones de francos en 2018, algo menos que el año precedente (- 0,6%). En otras palabras, Ermotti cobraba 7 700 francos la hora. “Dos meses en calidad de CEO del UBS equivalen a 50 años de trabajo en una residencia de la tercera edad”, comenta Unia en su estudio. Según el sindicato, el nivel de los salarios pagados a los directores generales (181 millones de francos) y miembros de la dirección de las 36 empresas analizadas (cerca de mil millones de francos) muestra que la “iniciativa contra los salarios abusivos no ha resuelto el problema de los salarios exorbitantes”. Esta iniciativa popular que pretendía limitar los sueldos de los altos directivos fue aprobada en votación popular en 2003. El sindicato critica también la remuneración de los cuadros directivos superiores en las empresas semiestatales. Urs Schaeppi, el primer ejecutivo de Swisscom, ganó 1,5 millones de francos, mientras que su homólogo de La Poste (la empresa de correos suiza) y los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS), Andreas Meyer, percibieron cerca de 1,1 y 1 millón, respectivamente. Hace tres años, el diputado socialista y miembro de la dirección general de Unia, Corrado Pardini, presentó una moción que pedía un tope salarial de 500 000 francos para los directivos de empresas de las que la Confederación es accionista mayoritario. La propuesta fue rechazada por el Gobierno con el argumento de que “establecer límites máximos que dependen de la función y del presupuesto equivaldría a intervenir excesiva y directamente en la gestión de las empresas”. Más dinero para los accionistas que para el total de los empleados En su estudio, Unia analiza además las diferencias entre los dividendos pagados a los accionistas y las sumas pagadas al conjunto de los asalariados. Tres empresas han gastado más dinero en los accionistas que en los empleados. Ems Chemie encabeza la lista, con 244 millones de gastos de personal y 432 millones de retribuciones a los accionistas. Solo la familia Blocher, accionista mayoritaria de la empresa, “ganó 57,6 millones más que el total de los salarios pagados a los 3 075 empleados”, afirma el sindicato. Otros grandes grupos como Nestlé y Novartis, que el año pasado pagaron dividendos del orden de varios miles de millones y lanzaron importantes operaciones de recompra de acciones, anunciaron al mismo tiempo su intención de recortar 550 y más de 2 000 empleos, respectivamente.