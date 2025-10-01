Política y actriz portuguesas en la Flotilla han sido detenidas por Israel, según hermana
Lisboa, 1 oct (EFE).- La líder del partido portugués Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y la actriz Sofia Aparício, que iban a bordo de la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza, han sido detenidas por Israel, informó este miércoles la hermana de la política, Joana Mortágua.
En un mensaje compartido en un canal de difusión asociado a su cuenta de Instagram, Joana Mortágua escribió que el barco Adara había sido interceptado, que Mariana y Aparício habían sido detenidas y que habían perdido contacto con los tres miembros de la delegación.
En esa misión humanitaria también participaba el activista portugués Miguel Duarte.EFE
