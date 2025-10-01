The Swiss voice in the world since 1935
Política y actriz portuguesas en la Flotilla han sido detenidas por Israel, según hermana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 1 oct (EFE).- La líder del partido portugués Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y la actriz Sofia Aparício, que iban a bordo de la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza, han sido detenidas por Israel, informó este miércoles la hermana de la política, Joana Mortágua.

En un mensaje compartido en un canal de difusión asociado a su cuenta de Instagram, Joana Mortágua escribió que el barco Adara había sido interceptado, que Mariana y Aparício habían sido detenidas y que habían perdido contacto con los tres miembros de la delegación.

En esa misión humanitaria también participaba el activista portugués Miguel Duarte.EFE

