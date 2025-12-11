Políticas de Trump y revisión del T-MEC afectarían a norte del país, según Banco de México

4 minutos

Ciudad de México, 11 dic (EFE).- La «persistente incertidumbre» en torno a las políticas que pudiera implementar el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la próxima revisión del T-MEC, podría afectar a los estados del norte de México y regiones centrales, señaló este jueves el Banco de México (Banxico).

Además, señaló que las economías regionales «siguen enfrentando un entorno complejo e incierto», con retos significativos para su crecimiento, no obstante, anticipa que hacia adelante registren un «desempeño más favorable» en comparación con el observado durante 2025.

«En el ámbito externo, persiste la incertidumbre en torno a las políticas que pudiera implementar nuestro principal socio comercial -(EE.UU.)- y la próxima revisión del T-MEC», apuntó el Banco central en su ‘Reporte sobre las Economías Regionales’ del tercer trimestre 2025, difundido este jueves.

Esto, dijo, «podría afectar de manera particular a las entidades del norte y a las regiones centrales, dada su elevada integración con el mercado internacional».

Adicionalmente, apuntó que «aquellos estados que históricamente han sido emisoras de migrantes también podrían verse afectadas de manera directa».

«Esto es especialmente relevante en ciertos estados del centro norte y del sur, donde las remesas representan una proporción relativamente importante de los ingresos de los hogares», expuso el Banxico.

En el ámbito interno, señaló la institución, la «inseguridad pública continúa representando un reto», pues los directivos siguen reportando afectaciones en el funcionamiento de sus empresas en diversas zonas del país.

A ello, agregó, «se suma la amenaza de eventos climáticos extremos que impactan de manera diferenciada a los sectores productivos y a las entidades federativas».

El Banco de México indicó que frente a estos desafíos, «es crucial seguir fortaleciendo las fuentes internas de crecimiento, generar condiciones favorables para la inversión y aprovechar las oportunidades que la coyuntura actual ofrece».

En este contexto, recordó que las exportaciones mexicanas bajo el marco del T-MEC han recibido un «trato preferencial» en comparación con las de otros países, lo que representa una «oportunidad para robustecer la estructura productiva de América del Norte y aprovechar al sector exportador como palanca de desarrollo regional».

Por lo tanto, consideró como prioritario «continuar impulsando» la construcción de infraestructura de transporte, energética e hídrica, dada su relevancia estratégica para reducir costos y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Esto, apuntó, no solo aumentaría la competitividad, sino que también permitiría aprovechar las ventajas comparativas de cada región.

Adicionalmente, indicó el Banco central, es fundamental incentivar la formación de capital humano y la adopción de nuevas tecnologías, para fortalecer la capacidad productiva regional y aportar más valor a la plataforma de producción de América del Norte.

Precisó que desde el inicio de la publicación de este Reporte, los directivos empresariales entrevistados han señalado, entre otros factores, «la necesidad de fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho, elementos clave para crear un entorno favorable a la inversión y generar mejores condiciones para el desarrollo económico».

Hace una semana, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró que la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue su curso y hasta ahora «no hay ninguna señal que indique que no se renovará».

Las declaraciones de Ebrard se dieron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Trump declaró el miércoles, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que el T-MEC vence en aproximadamente un año y lo dejará vencer o tal vez llegue a otro acuerdo con México y Canadá.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026. EFE

jmrg/abz/eav