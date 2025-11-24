Políticos colombianos rechazan presunto nexo entre disidencias y gobierno; Petro calla

4 minutos

Bogotá, 24 nov (EFE).- La clase política colombiana estalló este lunes con un rechazo casi unánime y un llamado urgente a esclarecer las denuncias de presuntos vínculos entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las extintas FARC comandadas por alias Calarcá, mientras el presidente guarda un silencio inusual.

Las redes sociales se convirtieron en la vitrina de la tormenta desde anoche, cuando una investigación de Noticias Caracol reveló conversaciones entre jefes de esas disidencias que hablan de presunto apoyo a la campaña presidencial de Petro en 2022, así como una supuesta infiltración en instituciones clave de seguridad como el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

«Es realmente inédito. No solo es la infiltración sino la supuesta cooperación entre sectores del Estado con la criminalidad», denunció en X el exjefe negociador de paz del Gobierno con las FARC Humberto de la Calle, quien pidió «toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación».

Congresistas de diferentes tintes políticos se sumaron al rechazo y exigieron que Petro dé «muchas explicaciones» sobre estos presuntos nexos con las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que hoy negocian la paz con su Gobierno.

«De confirmarse, estaríamos ante uno de los hechos más graves para la seguridad nacional en años: no solo compromete la integridad de nuestras instituciones, sino que pone en riesgo la cooperación internacional y la confianza de los países aliados que luchan con nosotros contra el crimen organizado», afirmó en redes el presidente del Senado, Lidio García Turbay, del Partido Liberal.

García aseguró que el Congreso llegará «hasta el fondo» y ejercerá «todo el control político necesario, público o reservado, para esclarecer lo ocurrido, proteger a los inocentes y sancionar a quienes hayan traicionado su juramento».

Por ahora, tanto las Fuerzas Militares como la Procuraduría han anunciado investigaciones sobre las acusaciones contra el general del Ejército Juan Miguel Huertas, relacionado como aliado de las disidencias, mientras que la vicepresidenta Francia Márquez rechazó «categóricamente» estas versiones que calificó de «malintencionadas».

Sin embargo, Petro, quien suele comentar muy activamente en X cualquier asunto de la agenda pública, no ha dicho una palabra desde ayer.

Aspirantes presidenciales

Al escándalo también reaccionaron muchos de los aspirantes a la Presidencia para las elecciones de mayo de 2026.

El exembajador de Colombia en Estados Unidos, exministro de Defensa y precandidato Juan Carlos Pinzón aseguró en un video que la relación entre Petro, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) «es evidente», mientras que el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo tachó lo revelado de «una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano».

Uno de los pocos aspirantes presidenciales que no se pronunció fue el senador Iván Cepeda, precandidato del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Petro al poder.

«Todo el que reciba dineros del narcotráfico es cómplice de sus crímenes y como tal debe ser tratado», sostuvo en un comunicado el exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras.

Barreras señaló que es «indispensable una comisión de alto nivel dirigida por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de inteligencia necesario para develar cuál es y hasta dónde llega el nivel de infiltración mafiosa en la incidencia electoral del año entrante, y a quiénes busca favorecer».

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo en Caracol Radio que desconocía la información revelada por Noticias Caracol y confirmó que desde ayer avanzan comprobaciones para «verificar su existencia». EFE

csr/joc/cpy