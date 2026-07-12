Políticos franceses y españoles condenan declaraciones racistas de expresidente español sobre selección francesa

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Varios políticos franceses y españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez, cargaron el domingo contra el «racismo» y el «odio» de un artículo escrito por el exjefe del gobierno español Mariano Rajoy, que habla de una selección francesa de fútbol «sin franceses».

A escasos días de la semifinal del Mundial entre Francia y España, Mariano Rajoy, presidente del gobierno entre 2011 y 2018 por el Partido Popular, de derecha, analizó a la selección francesa en el medio El Debate.

En su columna el exmandatario español valoró que los Bleus cuentan con «una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses».

Unas declaraciones que según su sucesor Pedro Sánchez, del Partido Socialista español, «avergüenzan» a España.

«Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas», escribió Sánchez en X.

«Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo», añadió en su mensaje, que iba acompañado de un artículo de prensa española sobre las reacciones políticas que este artículo ha suscitado en Francia.

– «Racismo mugriento» –

Varios ministros del gobierno francés criticaron la tribuna de Rajoy.

«Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa», cargó la ministra de Ultramar Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, invitando a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a tomar «medidas».

La ministra Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, criticó los «repetidos deslices racistas».

«Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio», añadió la política del partido Renacimiento.

El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, afirmó que «Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión».

«Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista», dijo en la red social X.

Otras críticas llegaron de Fabien Roussel, líder del Partido Comunista francés.

«Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia», cargó Roussel.

– «Absolutamente inaceptable» –

El ministro del Interior francés Laurent Núñez, al ser preguntado en la televisión BFMTV, valoró que si esa declaración «era exacta», era «absolutamente inaceptable».

La declaración de Mariano Rajoy, cuyo gobierno cayó en 2018 en una moción de censura instigada por investigaciones contra su partido por financiamiento ilegal, había hecho reaccionar ya el mismo sábado al ministro de Transportes de España, Óscar Puente.

«Algún incauto creyó alguna vez que este zoquete post franquista corrupto al que el Poder judicial de este país ha librado de la cárcel por una puerta lateral, era un tipo moderado», cargó en X.

Otra de las primeras reacciones en llegar también desde España fue el mensaje de la embajada de Francia en Madrid, que recordó que «todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también».

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