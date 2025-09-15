Policía alemana apunta que incendio en instalaciones de tren en Hannover fue provocado

Berlín, 15 sep (EFE).- Las autoridades alemanas señalaron este lunes que un incendio registrado en un puesto de señalización ferroviaria cerca de Hannover, en el oeste alemán, podría ser provocado, y no se descarta una motivación política.

Según un comunicado de la Policía de Hannover, este viernes unos desconocidos probablemente «incendiaron deliberadamente una caja de seguridad o de distribución eléctrica de la Deutsche Bahn», la principal empresa de trenes de Alemania.

«Por el momento no se puede descartar que se trate de un caso grave de incendio provocado. La investigación continúa», abundó el comunicado policial.

Las autoridades indicaron que hubo «importantes trastornos en el tráfico ferroviario» al verse afectadas las instalaciones, situadas entre Lehrte y de Hämelerwald, a escasos kilómetros en el oeste de Hannover.

El suceso ha sido considerado un caso para la unidad de las fuerzas de seguridad encargada junto a la fiscalía de la seguridad del Estado, pero medios alemanes, como la edición digital del semanario ‘Focus’, que citó fuentes policiales, no descartan que el fuego tuviera una motivación política.

Este incendio se produjo apenas una semana después de que, según las autoridades, un grupo de extrema izquierda reivindicara un incendio contra dos postes eléctricos en Berlín, lo que llegó a dejar a 50.000 usuarios berlineses sin electricidad.

El pasado mes de agosto, Deutsche Bahn también fue víctima de una quema intencionada de cables en el recorrido que une Düsseldorf y Duisburgo, también en el oeste germano.

Esa quema de cables fue reivindicaba por el grupo anarquista ‘Comando Angry Birds’, que también reivindicó el año pasado otros dos incendios provocados contra cableados ferroviarios. EFE

