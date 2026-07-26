Policía alemana busca al sospechoso de ataque mortal cerca del Orgullo en Berlín

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La policía alemana busca este domingo al principal sospechoso de un atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó un muerto y 16 heridos.

La policía dijo que había indicios de que el sospechoso actuó movido por una ideología islamista y que podría estar armado y ser peligroso.

El incidente, ocurrido el sábado por la noche, truncó lo que había sido un día de celebración para las cientos de miles de personas que asistieron a uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa.

– El ataque –

Poco antes de las 22H00 (20H00 GMT) del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que «una o más» personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció y 16 resultaron heridas. Tres de ellas se encuentran graves y en riesgo vital.

El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal del evento, en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El vehículo, descrito por la policía como una «furgoneta pequeña o SUV», estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol. Filas de agentes peinaban el terreno en busca de pistas.

Poco después del ataque, las festividades se dieron por terminadas y se pidió a los asistentes que abandonaran la zona.

A pesar de un registro del parque con helicópteros equipados con cámaras de detección de calor, la policía no logró localizar al sospechoso inmediatamente después de los hechos.

– El sospechoso –

La policía afirmó que el principal sospechoso en este caso es Abdul B., de 21 años, y lanzó un llamamiento a la ciudadanía para que facilite cualquier información sobre su paradero, así como una fotografía.

Se le describe como delgado, de alrededor de 1,90 metros de estatura, con el pelo negro y vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

La policía advirtió que, bajo ninguna circunstancia, se le debe abordar ni contactar directamente, ya que podría ir armado y ser peligroso.

Un portavoz policial dijo a los periodistas que se creía que Abdul B. tenía vínculos con «círculos islamistas».

– Las reacciones –

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó un ataque de «la manera más brutal» contra «una reunión por un Berlín tolerante y pacífico».

El jefe del gobierno, el canciller Friedrich Merz, prometió llevar ante la justicia a los responsables de este «acto abominable».

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, dijo que el Orgullo de Berlín «representa la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, valores fundacionales de la UE».

«Cada persona debería poder vivir sin miedo, amar y defender sus derechos», afirmó.

En redes redes sociales, miembros de la comunidad LGBTQ+ de Berlín indicaron que se organizaría una vigilia el domingo a las 14H00 frente a la Puerta de Brandemburgo, para que la gente pudiera llorar a las víctimas del ataque.

– Los antecedentes –

El ataque del sábado recuerda una serie de ataques similares en los últimos años que han avivado el debate sobre la inmigración, ya que varios de los autores eran de origen extranjero.

El más mortífero de los últimos años fue un atropello masivo con un camión en un mercado navideño de Berlín, en diciembre de 2016, perpetrado por un ciudadano tunecino con motivaciones yihadistas, que causó la muerte de 13 personas.

En los meses previos a las elecciones generales del año pasado se registró una oleada de ataques en espacios públicos, algunos de ellos cometidos por agresores con motivaciones islamistas.

Sin embargo, el peor incidente de ese periodo fue un atropello en un concurrido mercado navideño de la ciudad oriental de Magdeburgo, obra de un psiquiatra saudita y activista antiislam.

El mes pasado, este hombre, Taleb Jawad al Abdulmohsen, fue condenado a cadena perpetua por ese ataque en el que murieron seis personas y más de 300 resultaron heridas.

jsk/jza/dbh/erl