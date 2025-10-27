Policía alemana se incauta de cientos de armas de guerra en manos de banda organizada

1 minuto

Berlín, 27 oct (EFE).- La Policía de Alemania se incautó en una operación contra una banda de crimen organizado de cientos de armas de guerra en la ciudad germana de Remscheid, en el estado federado del oeste germano de Renania del Norte-Westfalia, confirmaron a EFE fuentes policiales este lunes.

La investigación, que sigue en marcha y está en manos de la Fiscalía de Wuppertal, implicó el domingo el despliegue de operativos de la unidad de élite de la Policía alemana, el SEK, que entraron en un taller de automóviles situado en un edificio residencial donde encontraron ese armamento, que el diario ‘Bild’ describió como «un enorme arsenal».

Los agentes encontraron, según este periódico, «cientos de armas de guerra, entre ellas rifles, armas automáticas y armas cortas» escondidas bajo el suelo de la oficina del taller, que estaban en manos de una organización presuntamente dedicada a la venta de armamento en Europa.

Los responsables de la investigación, que llevan un año y medio de trabajo en el caso, también encontraron «minas antitanque y minas terrestres», según el ‘Bild’, que apuntó también la posible presencia de otros explosivos en la «sala de armas» del taller.

El ‘Bild’ informó de que en la operación fue detenido el propietario del taller de automóviles cuando iba en coche, después de haber sido seguido por agentes de la Policía desde la frontera germano-polaca en dirección Renania del Norte-Wetfalia. EFE

smm/ah