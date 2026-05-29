Policía apunta con armas a dos activistas propalestinos mientras los arresta en Berlín

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Berlín, 29 may (EFE).- Dos agentes de la Policía de Berlín apuntaron este viernes con sus armas reglamentarias a un par de activistas propalestinos para arrestarlos cuando se disponían a protestar bloqueando la entrada a una fábrica que producirá armamento en la ciudad, en circunstancias que aún están por aclarar.

«Hoy la Policía ha defendido con armas la nueva fábrica de armas de Rheinmetall. Pero nosotros seguiremos resistiendo», escribió en sus redes sociales el colectivo Peacefully Against Genocide (Pacíficamente contra el genocidio), que organizó la protesta.

En el vídeo difundido por el grupo, se puede ver cómo un agente apunta con su arma a una furgoneta de alquiler de la empresa Sixt, que está parada en la calzada, mientras grita «manos arriba» y «salid de ahí».

Los dos ocupantes, un hombre y una mujer, se bajan y siguiendo las instrucciones del policía, se colocan con las manos contra la furgoneta, mientras el agente y uno de sus compañeros, que siguen apuntándolos con las pistolas, conminan a dejar de grabar al autor del vídeo.

Un portavoz de la Policía de Berlín confirmó a EFE que en la mañana del viernes sus operativos inspeccionaron en el distrito de Gesundbrunnen una furgoneta con dos ocupantes, de los que existía «la sospecha de que, con la ayuda de la furgoneta, pretendían acceder al terreno de la empresa para pegarse allí al suelo».

Durante el control, los agentes hallaron varias botellas con pegamento y otros materiales, que fueron confiscados, mientras que las dos personas quedaron en libertad, según la Policía, con la orden de abandonar el lugar.

«Por qué en el momento de acercarse al vehículo los operativos tenían sus armas de fuego en las manos y si esto se correspondía con el principio de la proporcionalidad es algo que está siendo sometido a examen», aclaró el portavoz, que agregó que posiblemente se involucrará al departamento de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales que estudia los delitos policiales.

El colectivo que protagonizó el incidente ha convocado del 8 al 15 de julio una semana de «desobediencia civil» para «paralizar» la fábrica, contra la que ya han realizado otras acciones, como pegarse en el asfalto ante el acceso principal o derramar pintura roja desde el techo.

Está previsto que a partir de julio la planta, en la que hasta ahora una filial de Rheinmetall fabricaba componentes de coches, empiece a producir munición de artillería.

Rheinmetall se encuentra entre los 20 mayores fabricantes de armamento del mundo y numerosas ONG la acusan de exportar a Israel, entre otros, municiones empleadas en Gaza. EFE

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