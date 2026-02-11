Policía argentina toma la Plaza del Congreso y se lleva detenidos a manifestantes

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- Una columna de la Policía Federal, conformada por docenas de agentes, irrumpió en la tarde este miércoles en la Plaza del Congreso de Buenos Aires y se llevó detenidos a un número indeterminado de manifestantes, algunos a rastras y otros en volandas, según comprobó EFE.

Los agentes emergieron de detrás de las vallas que protegen el edificio del Senado, donde se debate la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, e irrumpieron en la plaza donde los sindicatos convocaron una protesta contra el proyecto legislativo que cambiaría, de aprobarse, el mundo del trabajo en Argentina.

En ese lugar, horas antes se había desatado una batalla con el lanzamiento de piedras por los manifestantes, así como de gases, proyectiles de goma y chorros de agua por el lado de las fuerzas de seguridad.

En este momento, la policía ha tomado el control de la plaza, donde todavía quedaban unos centenares de manifestantes.

El objetivo es, según se observa en el lugar, despejar la plaza y acabar con la protesta.

A primera hora de la tarde, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó de dos detenidos, pero los medios de comunicación hablaban a esa hora de al menos 13. Ahora no se sabe cuántas personas están arrestadas tras la batida en la Plaza del Congreso, ya que no hay información oficial.

Los manifestantes fueron convocados por organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos, entre ellos, la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, para protestar contra la Ley de Modernización Laboral que ha impulsado Milei.

Esta reforma laboral propone una reducción de las indemnizaciones por despidos, un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, alargamiento de jornadas laborales y limitaciones a los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos. EFE

