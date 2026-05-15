Policía armenia recupera artefactos robados que datan del siglo VIII a.C.

1 minuto

Tiflis, 15 may (EFE).- La policía armenia informó este viernes de la recuperación de unos artefactos robados que datan del siglo VIII a.C. y pertenecen al reino de Urartu, el precursor histórico de Armenia.

Según un comunicado, el robo tuvo lugar el pasado 24 de abril en una tumba antigua.

«Se sustrajeron un pequeño cuenco que contenía un sello con la figura de un pájaro, así como parte de un castillo, que data del siglo VIII a. C.», según la nota de la policía armenia.

Los autores de la sustracción fueron identificados como un residente de Ereván de 35 años y un residente de la región de Ararat de 36 años.

Ambos hombres reconocieron su culpa y devolvieron los objetos robados.EFE

mv-mos/psh