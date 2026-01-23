Policía australiana busca a un sospechoso por asesinato tras tiroteo que dejó tres muertos

2 minutos

Sídney (Australia), 23 ene (EFE).- La Policía australiana hizo un llamamiento este viernes para localizar a un sospechoso, un hombre de 37 años, por su presunta conexión con un tiroteo ocurrido en la víspera en el sureste del país y que dejó tres muertos, incluida una mujer embarazada, y un herido.

La Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra la localidad rural de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney, difundió hoy un comunicado pidiendo colaboración ciudadana para buscar al hombre, con el apodo de Pierpoint, y también difundieron su fotografía para facilitar la identificación.

El sospechoso fue visto por última vez conduciendo una camioneta Ford Ranger con matrícula del mismo estado, con señalización municipal, bandeja metálica trasera, marcas reflectantes en los laterales y una barra de luces de emergencia en el techo.

Las autoridades instaron a la población a no acercarse al hombre en caso de localizarlo y a contactar de inmediato con los servicios de emergencia.

El operativo se enmarca en la búsqueda del presunto autor del tiroteo registrado el jueves en Lake Cargelligo, donde tres personas murieron y otra resultó gravemente herida, según informó la Policía y recogieron medios locales.

Las autoridades tratan el caso como un posible incidente de violencia doméstica, y equipos policiales especializados, apoyados por recursos aéreos, continúan con las labores de rastreo en la región.

Loa fallecidos han sido identificados por las autoridades como un hombre de 32 años y una mujer de 25, que fueron hallados muertos dentro de un vehículo en dicha localidad. Fuentes policiales confirmaron posteriormente que la mujer se encontraba embarazada de aproximadamente siete meses.

Poco después, los agentes acudieron a un segundo aviso por disparos en la calle Walker, donde localizaron a otro hombre y a otra mujer con heridas de bala.

La mujer, de 50 años, falleció en el lugar, mientras que el hombre, de 19, fue trasladado al hospital en estado grave pero estable, según informaron las autoridades.

La Policía ha advertido que el sospechoso podría estar armado y pidió a los residentes de la zona que permanezcan en sus hogares mientras avanza la operación.

El suceso ocurre en un contexto de endurecimiento reciente de las leyes sobre armas en Australia, tras la aprobación de nuevas medidas en el Parlamento para reforzar los controles, tras el ataque terrorista que se produjo el pasado diciembre en Sídney y dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes. EFE

emg/rrt