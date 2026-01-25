Policía británica arresta a 86 personas que irrumpieron en una prisión en apoyo de preso

1 minuto

Londres, 25 ene (EFE).- Un grupo de 86 personas fueron detenidas anoche cuando irrumpieron en los terrenos de la cárcel de Wormwood Scrubs, al oeste de Londres, para apoyar a un preso de la organización Palestine Action que inició el viernes una huelga de hambre, informó este domingo la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

Ese grupo identificó al recluso como Muhammad Umer Khalid, de 22 años, quien, según han indicado, inició una huelga de hambre mientras se espera que sea juzgado por entrar ilegalmente el año pasado en la base militar aérea inglesa de Brize Norton.

Las fuerzas del orden indicaron que las 86 personas fueron arrestadas por allanamiento agravado tras negarse a marcharse.

«Varios lograron entrar en la entrada del personal del edificio penitenciario», informó la Met.

Un portavoz del Ministerio de Justicia afirmó que «en ningún momento se vio comprometida la seguridad de la prisión» y calificó la acción de totalmente inaceptable.

«Si bien apoyamos el derecho a protestar pacíficamente, los informes de intrusiones y amenazas al personal y a los agentes de policía son profundamente preocupantes», añadió.

Palestine Action, que hizo campaña para acabar el conflicto en Gaza, fue declarada organización terrorista el año pasado en el Reino Unido tras reivindicar daños a aviones militares. EFE

vg/vh