Policía británica investiga «mala conducta» de exembajador en EEUU tras papeles de Epstein

Londres, 2 feb (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó este lunes que está investigando una serie de informes de supuesta «mala conducta en un cargo público» después de que el exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fuese acusado de filtrar información sensible al millonario pederasta Jeffrey Epstein.

La comandante de la Met Ella Marriott indicó, en un breve comunicado que tras la reciente publicación de millones de documentos judiciales sobre el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense, las autoridades británicas han recibido «un número de informes en relación a una presunta mala conducta en un cargo público».

«Todas estas informaciones serán revisadas para determinar si cumplen con los requisitos penales para una investigación», continuó.

Mandelson, que ostenta el título de lord y fue destituido como embajador en Washington el año pasado tras conocerse algunos detalles de sus lazos con Epstein, aparece en unos nuevos documentos en los que al parecer el pederasta estadounidense le pagó 75.000 dólares en tres transacciones separadas entre 2003 y 2004.

Los documentos desvelados parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Tras estas revelaciones, Mandelson, antiguo ministro del Gobierno laborista de Tony Blair, dimitió este lunes como afiliado de la formación de la rosa, según dijo en una carta, para evitar «causarle más vergüenza» al partido.

«Este fin de semana se me ha vinculado nuevamente con el comprensible escándalo en torno a Jeffrey Epstein y lo lamento. Las acusaciones, que considero falsas, de que me realizó pagos financieros hace 20 años, y de las cuales no tengo constancia ni recuerdo, requieren mi investigación», indicó Mandelson en la misiva.

Después de su renuncia al Partido Laborista, el primer ministro británico, Keir Starmer, aseveró que Mandelson debería dejar de ser miembro de la Cámara de Los Lores y pidió a su secretario de gabinete que revisase «con urgencia» toda la información disponible sobre la relación entre Epstein y el exministro. EFE

