Policía busca con ayuda de cámaras de seguridad a asesino de alto ejecutivo en Nueva York

La policía neoyorquina revisó este jueves las imágenes de las cámaras de seguridad de calles y edificios en una búsqueda desesperada del autor de los disparos que causaron la muerte del máximo ejecutivo de una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos.

La policía ha ido divulgando imágenes del supuesto autor de los disparos vestido con un zamarra oscura con capucha y mascarilla cubriendo parte de su rostro, y una mochila gris claro, que disparó por la espalda al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, frente al hotel Hilton, en una de las zonas más concurridas de Manhattan.

En una ciudad acostumbrada a la violencia aleatoria de las armas, la comisionada de la policía de la ciudad, Jessica Tisch, informó que el atacante había esperado a Thompson, de 50 años, ignorando a otros transeúntes, cuando éste se acercaba a una puerta de entrada del hotel donde tenía previsto intervenir en la conferencia anual de inversores que ya había empezado. Todavía no eran las 7h00 de la mañana.

«Todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque premeditado, planeado con antelación y dirigido contra un objetivo concreto», declaró el miércoles Tisch.

El asesino huyó en bicicleta en dirección a Central Park, el inmenso pulmón de Manhattan, donde se le perdió el rastro.

La policía divulgó este jueves nuevas fotos del individuo buscado sin mascarilla.

En los casquillos de bala hallados en el lugar del tiroteo se encontraron, según la policía, mensajes como «retrasar» y «denegar», palabras familiares para muchos usuarios de los seguros de salud en un país donde los servicios médicos no están al alcance de todos y donde los costes de una enfermedad grave pueden llevar a la ruina a muchas familias.

Según imágenes difundidas por los medios, el autor de los disparos habría llegado al lugar del crimen diez minutos antes.

Aunque se desconocen las motivaciones, la esposa del ejecutivo Paulette Thompson declaró a la televisión NBC News que su marido había recibido amenazas.

«Sí, ha habido algunas amenazas, (aunque) básicamente no sé, ¿falta de cobertura? No conozco los detalles», dijo a NBC News. «Sólo sé que dijo que había algunas personas que le habían estado amenazando», agregó.

Según la prensa, la vivienda de Thompson en el estado de Minnesota (norte) recibió una falsa amenaza de bomba tras su muerte.

– Críticas –

UnitedHealth Group es una de las mayores compañías de seguros médicos en Estados Unidos, con 440.000 empleados. En el tercer trimestre del año facturó 100.800 millones de dólares.

Padre de dos hijos, Thompson llevaba más de veinte años en la compañía y desde 2021 dirigía su filial de salud UnitedHealthcare, que cuenta con unos 140.000 empleados y ofrece planes de salud a empleadores, privados y personas aseguradas por programas estatales como Medicare y Medicaid.

El pasado año la división de seguros ingresó 281.000 millones de dólares y la remuneración de Thompson se elevó a 10,2 millones, según una presentación a las autoridades regulatorias.

Sin embargo, su división ha sido objeto de críticas tanto de congresistas y reguladores federales como de particulares que la acusan de denegar sistemáticamente pruebas médicas y tratamientos a los asegurados, según la prensa.

De hecho, su muerte ha provocado un torrente de comentarios negativos en las redes sociales.

«Soy enfermera de urgencias y las cosas que he visto denegar a los pacientes moribundos por el seguro me enferman físicamente. Simplemente no puedo sentir simpatía por él por todos esos pacientes y sus familiares», dijo una usuaria en TikTok, citada por el diario The New York Times.

«Pago 1.300 dólares al mes por el seguro médico y 8.000 de franquicia. (23.000 al año) Cuando he superado la franquicia (los gastos que paga el asegurado) me han denegado mis reclamaciones. Él ganaba un millón de dólares al mes», reza otro comentario.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró este jueves que habían presionado a la compañía de seguros Anthem para que diera marcha atrás en sus planes de retirar la cobertura a los pacientes que necesitaban anestesia para someterse a una intervención quirúrgica. «Hoy anunciarán la anulación total de esta política equivocada», dijo.

«No jueguen con la salud y el bienestar de los neoyorquinos, no bajo mi mandato», advirtió.

