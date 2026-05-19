Policía de Bolivia reporta más de 120 detenidos por disturbios en manifestación en La Paz

2 minutos

La Paz, 19 may (EFE).- Más de 120 personas fueron detenidas el lunes tras las manifestaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz que derivaron en saqueos y vandalismo en La Paz, la sede del Ejecutivo y el Legislativo de Bolivia, informó este martes el comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol.

El jefe policial indicó que son «más de 127 personas, entre aprehendidos y arrestados», de los que algunos cumplirán detención preventiva y otros aguardan para comparecer ante jueces cautelares.

«No vamos a permitir más este tipo de abusos en contra de la población. Han visto ustedes saqueos, ataques a gente inocente en vehículos que se estaban trasladando a cumplir sus actividades y estos criminales han excedido todos los límites que se pueden permitir», sostuvo.

Sokol también mencionó que en los últimos días de conflicto, once policías resultaron heridos, dos de ellos «de gravedad».

Uno de los casos más críticos es el de un suboficial que custodiaba una estación del teleférico en el centro de La Paz y que fue brutalmente golpeado hasta dejarle inconsciente por manifestantes que ingresaron con violencia en el lugar, según imágenes de las cámaras de seguridad de esa instalación.

También confirmó que la Policía recibió las órdenes de aprehensión contra el máximo líder de la Central Obrera Bolivia (COB), el minero Mario Argollo, y otros dirigentes acusados por el Gobierno por delitos como instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros.

El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que se sumó a otras movilizaciones de la COB, campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz.

Los manifestantes lanzaron piedras y detonaron cargas de dinamita y petardos y piedras contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

En medio de las protestas del lunes se reportaron destrozos en edificios públicos y privados, el saqueo de mobiliario que posteriormente fue quemado, la incineración de un vehículo policial y ataques a negocios de pequeños comerciantes, que fueron robados y destruidos, además de agresiones a periodistas.

Además de las protestas en la ciudad, los sindicatos campesinos mantienen bloqueos de carreteras desde hace 14 días en el departamento de La Paz, donde comenzaron a escasear algunos alimentos, combustible y oxígeno medicinal. EFE

gb/ja/jlp