Policía de Ecuador golpea «logística» del crimen organizado con varios operativos en costa

Quito, 24 ene (EFE).- La Policía de Ecuador realizó el jueves pasado tres operativos simultáneos en la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por el narcotráfico, con el objetivo de golpear la «logística» de estructuras criminales, informó este sábado el coronel Henry Jofre Herrera Limaico, en una rueda de prensa.

Las operaciones dejaron al menos once personas detenidas, la incautación de doce kilos de marihuana y 100.000 dólares en efectivo, además de armas y municiones.

La primera intervención se realizó en el sector de El Triunfo, fronterizo con la provincia de Cañar, donde los agentes allanaron una hacienda que presuntamente se utilizaba como centro de operaciones criminales e identificaron a quince personas que se encontraban en su interior.

Nueve de ellos fueron detenidos y algunos contaban con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas. Según la Policía, estos ya fueron procesados por asociación ilícita.

«Dos de ellos se fugaron. Todos son hombres ecuatorianos, residentes de El Triunfo, Guayaquil y Esmeraldas (también en la costera, frontera con Colombia)», señaló Herrera Limaico.

Durante esta operación se incautaron dos fusiles calibre 12, dos pistolas calibre 9 milímetros, una carabina, veinte cartuchos, cuatro motocicletas y siete teléfonos móviles.

El segundo operativo tuvo lugar en el cantón Salitre, donde se allanó una vivienda en la que se hallaron doce kilogramos de marihuana ocultos en una nevera, con un valor estimado de 9.000 dólares en el mercado ilícito.

En el lugar fue detenido un ciudadano ecuatoriano de 26 años, Steven M., con antecedentes por tráfico de sustancias en agosto y septiembre de 2023.

Finalmente, en coordinación con las Fuerzas Armadas, se ejecutó una operación en el cantón Milagro, donde fue interceptado un vehículo de color beige que circulaba de manera inusual.

El vehículo era conducido por un hombre de 56 años, Jimmy Z., quien transportaba una maleta con 100.000 dólares en efectivo que no pudo justificar. El dinero y las demás evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Ministro del Interior informa de otros 14 detenidos

En la misma línea, el ministro del Interior, John Reimberg, informó la noche del viernes 23 de enero de la detención de catorce personas durante el operativo ‘Perseo’, ejecutado en los cantones de Durán, Prosperina, Sur y Modelo, todos en la provincia de Guayas.

Según detalló, en esa intervención se incautaron dos armas de fuego, dieciséis municiones, diez explosivos, 190 dosis de droga, varias motocicletas, tres teléfonos móviles y 80 dólares en efectivo. EFE

