Policía de Londres plantea obligar a sus agentes a declarar si pertenecen a la masonería

Londres, 29 sep (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), el cuerpo policial más grande del Reino Unido, está considerando añadir a la masonería a la lista de organizaciones sobre las que sus agentes están obligados a informar si forman parte de ellas, según avanzaron este lunes medios locales.

La fuerza ha iniciado una consulta interna para agregar al grupo a su política de asociaciones declarables, entre las que ya se encuentran las personas con condenas penales, los investigadores privados o agentes relacionados con el mundo del periodismo, entre otros.

En su página de transparencia, la Met informa de que sus agentes «no están obligados a declarar que son miembros de alguna sociedad secreta, incluido los masones».

Sin embargo, detalla que «el personal siempre debe declarar las circunstancias de asociación en las que exista un potencial conflicto de intereses y la relación esté fuera de un rol profesional».

Según la prensa británica, Scotland Yard (los cuarteles generales de la Met) ha expresado una cierta preocupación sobre cómo la pertenencia a la masonería puede influir en los ascensos, las investigaciones y en «conductas indebidas» por parte de los agentes.

Esta medida sobre la masonería parte de un informe fechado en 2021 del panel independiente del cuerpo sobre el asesinato en 1987 del detective privado Daniel Morgan, en el que se sostiene que la afiliación de algunos oficiales a la masonería había sido «una fuente recurrente de sospecha y desconfianza en las investigaciones».

Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano.

Algunos de su miembros más reconocidos en el Reino Unido han sido el ex primer ministro británico Winston Churchill o los escritores Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde, y se estima que hay cerca de seis millones de masones en todo el mundo. EFE

