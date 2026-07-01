Policía de Nueva York en alerta por actos del 4 de julio, el Mundial y la boda del año

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Nueva York, 1 jul (EFE).- La Policía de Nueva York afronta un intenso fin de semana con las actividades conmemorativas del 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU., que atraerán a miles de marineros en embarcaciones procedentes de 40 países y a otra multitud para el espectáculo de los fuegos artificiales, en medio de la expectación por el Mundial de Fútbol y la boda de Taylor Swift.

«Contamos con un plan de seguridad integral para cada uno de estos eventos a fin de garantizar que todos puedan disfrutar de las festividades con seguridad», aseguró el alcalde Zohran Mamdani en una conferencia de prensa junto a la jefa de la policía, Jessica Tisch, y la Guardia Costera.

«Seguimos operando en un entorno de amenaza elevada», agregó Mamdani, pero destacó que «no existen amenazas específicas ni creíbles y estamos tomando todas las precauciones posibles para proteger nuestra ciudad».

El alcalde explicó que aumentará el despliegue de agentes uniformados en los cinco distritos, que trabajarán turnos de 12 horas junto a otras agencias del gobierno municipal, estatal y federal.

Los eventos por el Día de la Independencia están encabezados por un desfile de navíos organizado por Sail4th 250 y se realizarán del 3 al 8 de julio, e incluyen los fuegos artificiales de Macys el 4 de julio, que cumplen 50 años, y congregan a miles de personas.

Los actos coinciden con el Mundial de Fútbol y la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, para la que se prevén eventos dos días en el Madison Square Garden que posiblemente atraigan a seguidores de la cantante, aunque las calles alrededor del edificio estarán cerradas al paso.

Mamdani recordó que el desfile de embarcaciones será la mayor flotilla internacional de este tipo en la historia de Estados Unidos y Tisch destacó que habrá «una gran presencia policial a lo largo de nuestras zonas costeras».

Debido a la llegada de embarcaciones internacionales, que dispararán una salva de 21 cañonazos en su desfile de llegada, las autoridades trabajan también con la Guardia Costera.

Además, unos 200 aviones militares estarán en Nueva York para unirse a la celebración, por se prohibirá volar drones.

«Se desplegarán equipos de armas pesadas, unidades caninas y miles de agentes uniformados, así como unidades aéreas, marítimas y equipos de defensa contra drones; además, se implementarán medidas de seguridad adicionales que no estarán a la vista del público», indicó la jefa de la Policía.

Para el desfile de las embarcaciones habrá puntos de control, detectores de metales y revisión de bolsos.

Como en cualquier evento masivo al aire libre, no se permitirá el acceso con ciertos artículos, como mochilas, neveras portátiles, sillas plegables, mantas, drones, bebidas alcohólicas, paraguas ni ningún objeto que pueda obstruir la visibilidad de los demás o representar un riesgo para la seguridad.

«Seguimos operando en un entorno de amenaza elevada mientras trabajamos para proteger los eventos de los próximos días, además de los despliegues realizados para la Copa Mundial de la FIFA», dijo Tisch, que detalló el operativo de seguridad para cada día de las celebraciones.

Destacó que los conflictos en el extranjero han provocado una oleada de terrorismo y violencia selectiva en todo el mundo, así como ataques e intentos de ataque en Estados Unidos.

«Nuestras fuerzas conjuntas contra el terrorismo y equipos antiterroristas continúan monitoreando en tiempo real todas las pistas posibles, tanto nacionales como internacionales, desde extremistas que actúan en solitario hasta organizaciones terroristas altamente coordinadas y sus grupos afines», declaró. EFE

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