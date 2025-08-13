Policía de Perú detiene a dos topógrafos colombianos en isla amazónica que reclama Petro

Lima, 12 ago (EFE).- La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este martes a dos topógrafos colombianos que presuntamente realizaban mediciones en la isla peruana en mitad del río Amazonas que reclama el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según reportaron medios locales.

Los dos detenidos fueron llevados a la comisaría del municipio de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la misma isla, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga, ubicadas en la ribera izquierda del río, conforman la triple frontera amazónica que estos tres países comparten en el Amazonas.

El canal estatal TV Perú mostró imágenes de agentes peruanos pidiendo la identificación de dos trabajadores colombianos, que estaban realizando mediciones topográficas con sus respectivos instrumentos en una de las orillas de la isla.

De acuerdo al canal ATV, los los topógrafos explicaron que en Leticia se está construyendo un muelle desde hace ocho años y que por este motivo les habían enviado a la isla a hacer mediciones.

Sin embargo, los agentes policiales constataron que no tenían la autorización correspondiente para trabajar en territorio peruano, por lo que ambos fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa.

Medios locales señalaron que más tarde llegaron a la comisaría abogados de la empresa constructora respectiva para señalar que existía un convenio entre autoridades de ambos países.

Este caso se suma a una serie de episodios registrados en los últimos días, entre ellos el sobrevuelo de una aeronave militar colombiana sobre la isla, el supuesto intento de desembarco en la isla de policías colombianos y la colocación de una bandera colombiana por el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero, que llegó hasta la isla.

El alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, a la cual pertenece Santa Rosa de Loreto, dijo a la emisora RPP que están considerando los hechos «como un acto de provocación».

Un representante de la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto, Max Ortiz, llegó al lugar para retirar la bandera colombiana en compañía de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expresó en un comunicado que «este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona» de la triple frontera.

Tensión diplomática

La semana pasada, Petro afirmó que Perú se ha apropiado supuestamente de Santa Rosa, al argumentar que se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana mediante el tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió la islas fluviales de esa zona.

Este episodio diplomático se originó después de que las autoridades de Perú elevaron a la categoría de municipio a Santa Rosa, una población que desde sus inicios hace más de 50 años ha sido administrada por Perú y que hasta ahora era parte del municipio de Yavarí, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, el más extenso del país.

Detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto fluvial de Leticia seco y taponado por la peruana isla Chinería, con su población Santa Rosa de Loreto. EFE

