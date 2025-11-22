Policía de Perú detiene en Lima a 14 integrantes de banda de extorsión y sicariato

3 minutos

Lima, 22 nov (EFE).- Catorce presuntos integrantes de la banda dedicada a la extorsión y al sicariato, conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’ y presuntamente liderada por el delincuente Erick Moreno, alias El Monstruo, fueron detenidos en un gran operativo policial y fiscal realizado en varios distritos de Lima, informaron fuentes oficiales este sábado.

La Policía Nacional de Perú (PNP) señaló en la red social X que el megaoperativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), que lograron desarticular la organización criminal.

«Se detuvo a 14 presuntos integrantes, se realizaron 23 allanamientos y se registraron 12 celdas penitenciarias», detalló.

Por su parte, el Ministerio Público compartió en la misma red social las declaraciones del fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, quien afirmó que dicha red está liderada por Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, quien está detenido en Paraguay.

Detalló que el operativo se realizó en varios distritos de la capital y también en la ciudad amazónica de Iquitos y doce celdas de distintos penales de Lima.

Expuso que esta organización criminal se dedicaba a extorsionar a empresas de transporte público y privado, también a locales donde se celebraban reuniones sociales y a pequeños emprendedores y añadió que unidades de inteligencia la investigaban desde 2022.

Los catorce intervenidos permanecerán 15 días detenidos y durante este tiempo se les tomará declaración, se analizarán documentos, se levantará el secreto de las comunicaciones de los teléfonos móviles incautados y después, el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva correspondiente.

Este martes, la jueza paraguaya Clara Ruiz Díaz concedió la extradición a Perú de Erick Moreno, quien permanece detenido en una cárcel de Paraguay tras ser capturado en septiembre pasado.

A Moreno, según el documento judicial, se le atribuyen los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años en Perú, respectivamente.

Erick Luis Moreno Hernández, de 34 años y nacionalidad peruana, fue detenido el pasado 24 de septiembre durante un allanamiento a una vivienda en la ciudad paraguaya de San Lorenzo (centro), en atención a una «orden de captura internacional» y a una «notificación roja, con fines de extradición», informó entonces la Policía de Paraguay.

Dos días después, el extraditable fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad paraguaya de Emboscada, en el departamento de Cordillera (centro), donde deberá permanecer recluido hasta que se haga efectiva la entrega a las autoridades peruanas.

‘El Monstruo’, presunto cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía 1 millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información sobre el prófugo. EFE

pbc/nvm