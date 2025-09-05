Policía de Perú niega seguimiento a ex jefe policial que investigó a Boluarte

Lima, 5 sep (EFE).- La Policía Nacional de Perú (PNP) negó que esté realizando seguimientos al coronel en retiro Harvey Colchado, conforme el ex jefe policial denunció el jueves que está sufriendo, junto a amenazas de muerte, tras haber sido retirado de la institución luego de liderar un allanamiento a la vivienda de la actual presidenta, Dina Boluarte.

En un comunicado en respuesta a las denuncias de Colchado, la Policía rechazó que la presencia de un agente que realizaba tareas de inteligencia en las inmediaciones de la oficina de Colchado en el centro de Lima estuviese relacionada con un seguimiento al ex jefe policial, al señalar que estaba ahí «para un caso totalmente distinto».

Asimismo, aseguró que está investigando las amenazas de muerte denunciadas por Colchado desde octubre de 2024 así como otra denuncia por presunto intento de homicidio en mayo de este año.

El estamento policial apuntó que el agente involucrado en la polémica fue abordado e identificado por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) que antes dirigía Colchado.

El coronel, retirado por el Gobierno tras liderar el equipo policial que allanó el domicilio de Boluarte en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, añadió que el último miércoles recibió un mensaje enviado por la red social WhatsApp, en el que lo insultaron, le dijeron que va “a llorar sangre” y amenazaron a sus hijos.

El ex jefe policial añadió que sus hijos cuentan con la protección de un agente de la oficina de Seguridad del Estado, pero reveló que en mayo pasado se le retiró la seguridad que él tenía, por lo que actualmente “está solventando” la suya.

Agregó que aún no se ha identificado al autor de las amenazas que recibe, pero “lo que sí está identificado es que hay personal policial y sujetos desconocidos” que han ido al colegio de sus hijos y a su centro laboral. EFE

