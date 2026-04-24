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Policía de Texas podrá detener a personas que sospeche están en EEUU de forma irregular

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Austin (EE.UU.) 24 abr (EFE).- La policía estatal de Texas podrá detener y expulsar del país a las personas que sospeche están en Estados Unidos de manera irregular, según un fallo emitido hoy por un Tribunal de Apelaciones.

La corte permitió hoy que entre en vigor una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron demandas para frenarla. EFE

aaca/dte/rrt

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