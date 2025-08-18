The Swiss voice in the world since 1935

Policía de Trinidad dice que detenidos en Venezuela iban a recoger alijo de armas y drogas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 18 ago (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago afirmaron este lunes que un grupo de trinitenses y venezolanos, detenidos recientemente y que alegaron que solo estaban pescando, presuntamente iban en un bote de camino a recoger un cargamento de drogas y armas con destino al país caribeño de dos islas.

Según el jefe de la Policía de Trinidad y Tobago, Allister Guevarro, los detenidos, cuyo número exacto aún las autoridades no han revelado, fueron apresados el pasado viernes a 111 kilómetros de Cabo Codera, en Venezuela, por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Guevarro dijo en un audio enviado a los medios locales que «estas personas no estaban pescando» al momento de ser arrestadas.

De acuerdo con la Policía trinitense, los detenidos están conectados con alguna red criminal trasnacional y los venezolanos están posiblemente afiliados al Tren de Aragua.

En cuanto a los trinitenses, la Policía sospecha que están vinculados con un líder pandillero encarcelado en el país.

En el mismo mensaje enviado a los medios de comunicación, Guevarro aseguró que las autoridades continúan su investigación para arrestar a otros locales relacionados con el caso.

«Que esto sirva de advertencia clara a otras personas que creen que pueden evadir la justicia cruzando las fronteras», subrayó el jefe de la Policía. EFE

es/jm/mv/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR