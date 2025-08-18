The Swiss voice in the world since 1935

Policía de Venezuela detiene a siete personas dedicadas a vulnerar sistemas de seguridad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 18 ago (EFE).- La Policía de Venezuela detuvo a siete personas dedicadas a vulnerar sistemas de seguridad de entidades financieras y robar dinero que transferían a cuentas bancarias, informó este lunes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico.

En Instagram, el jefe policial indicó que los detenidos tienen entre 23 y 47 años y conformaban la organización delictiva ‘The Silent Wire’.

Asimismo, precisó que fueron detenidos en «distintos puntos» de la ciudad de Caracas y el estado Sucre (noreste) e informó que las autoridades buscan a dos personas más.

Otro sujeto fue detenido por delitos informáticos en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), comunicó Rico el pasado domingo.

El funcionario señaló que el arrestado se dedicaba a hacer estafas bancarias bajo la modalidad de ‘phishing’ (ciberestafas) y trasfería dinero robado a cuentas de «manera aleatoria».

«Una vez realizada la transferencia, se comunicaba telefónicamente con los titulares de esas cuentas, haciéndose pasar por un cliente o un representante bancario, y solicitaba el reintegro del dinero, alegando haberlo transferido por error, logrando timar a estas personas, quienes le hacían el reintegro, obteniendo así un lucro económico de manera ilícita y evadiendo el rastreo de los fondos originales», explicó el jefe policial.

La Policía de Venezuela detuvo a 8.254 personas en los primeros seis meses de 2025 por estar presuntamente involucradas en varios delitos, informó el director del CICPC en julio.

Asimismo indicó que además se incautaron 3.516 municiones, 513 armas de fuego y 2.051 teléfonos. EFE

rbc/lb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR