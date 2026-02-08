Policía detiene a dos conductores dominicanos transportaban a haitianos indocumentados

Santo Domingo, 8 feb (EFE).- Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional Oeste, realizaron un operativo preventivo en distintos sectores de la provincia de San Juan donde fueron retenidos dos conductores que transportaban a 89 haitianos indocumentados y otros 25 en una intervención posterior.

La Policía Nacional dijo en sus redes sociales que durante la intervención, las autoridades ocuparon 14 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína; 58 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack; 37 motocicletas retenidas por carecer de la debida documentación, así como 40 armas blancas que eran portadas por algunos de los apresados.

Los conductores Anderson Montero Encarnación y Junior Antonio Solís Moreta, ambos dominicanos y mayores de edad, quienes conducían los autobuses propiedad de la empresa Maguana Tropical, fueron puestos bajo custodia junto a los extranjeros indocumentados para los fines legales correspondientes.

Asimismo, todo lo ocupado fue remitido a las autoridades competentes para su análisis y el proceso judicial de rigor.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de mantener el orden público, combatir el tráfico ilegal de personas y garantizar la seguridad ciudadana, exhortando a la población a colaborar con las autoridades denunciando cualquier hecho delictivo, concluye la nota.EFE

rsl