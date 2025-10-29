Policía detiene en Perú a Brucelee, un hombre acusado de tráfico internacional de drogas

Lima, 28 oct (EFE).- La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este martes al ciudadano peruano Brucelee Bermudo Guerra, acusado de integrar una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y cuya extradición ha sido solicitada por Estados Unidos.

«Es un sujeto (detenido) con fines de extradición a los Estados Unidos», declaró el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), Manuel Lozada, a medios locales.

La PNP detalló, por su parte, que la operación que permitió la captura fue realizada por la Dirección Antidrogas (Dirandro), en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Agregó que Brucelee Bermudo integraba una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, conformada por mexicanos, venezolanos, guatemaltecos y peruanos.

Según la PNP, esta organización se dedica a «la producción, acopio y transporte» de cocaína, parte de la cual al parecer fue elaborada por el detenido en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una amplia zona de selva montañosa que ocupa territorios de cinco regiones del centro y sur del país, y en la que se encuentra la mayor cuenca cocalera del país.

Por el Vraem, donde las estimaciones oficiales señalan que hay más de 36.000 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca, se desplazan los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en alianza con los cárteles del narcotráfico, según remarcan las autoridades peruanas.

De acuerdo con las fuentes policiales, parte de la droga que elaboró el detenido fue enviada a México, aunque su destino final era Estados Unidos.

El diario La República agregó que la detención de Brucelee Bermudo se produjo en el poblado de Chiriaco, en la provincia amazónica de Bagua.

Sostuvo que el hombre, quien era solicitado por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, postuló en 2022 por un movimiento regional para ser alcalde del distrito de Sivia, en la provincia de Huanta, que forma parte del Vraem.

El diario Perú 21 agregó que ha sido incluido en el llamado ‘caso Gambeta’, una investigación internacional sobre una red de narcotráfico denominada así por las rutas encubiertas, conocidas como ‘gambetas’, utilizadas para evadir los controles policiales para enviar droga desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. EFE

