Policía dice que el autor del atentado de Mánchester es un británico de ascendencia siria

Londres, 02 oct (EFE).- La Policía Antiterrorista británica identificó este jueves en un comunicado al autor del atentado terrorista de hoy en una sinagoga de Mánchester, que ha dejado dos víctimas mortales y al menos tres heridos, como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria.

«Aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria», que también murió minutos después del incidente por los disparos de los agentes, según indicaron las autoridades policiales.

Asimismo informaron que hay tres sospechosos que se encuentran bajo custodia, dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, y han sido arrestados bajo sospecha de «comisión, preparación e instigación» de actos terroristas.

Del mismo modo, comentaron que continúan las pesquisas para comprender la motivación tras el incidente y aseguraron que no constan registros previos de Al-Shamie en el programa británico de prevención antiterrorista ‘Prevent’.

Alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves hora local, un hombre fue apuñalado y un auto arrolló de manera intencionada a un grupo de viandantes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de Mánchester, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

Antes de conocer su identidad, imágenes y videos publicados en redes sociales mostraron el rostro del atacante, que primero podía verse portando algo en su cintura y después abatido en el suelo.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el atacante llevaba un chaleco «que tenía la apariencia de un artefacto explosivo» pero, después de ser analizado por efectivos especializados en desactivación de bombas, se demostró que este era «inoperativo».

La Policía confirmó que dos de las víctimas mortales pertenecían a la comunidad judía, aunque todavía trabaja en su identificación formal, y dijo que tres hombres permanecen hospitalizados «con heridas graves».

«Uno sufrió una herida de arma blanca, otro fue atropellado por el vehículo involucrado en el ataque y el tercer hombre se presentó más tarde en el hospital con una lesión que pudo haber sido sufrida cuando los oficiales detuvieron al atacante», agregó. EFE

