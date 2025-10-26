Policía española incauta 6.500 kilos de cocaína en un mercante procedente de Panamá

Madrid, 26 oct (EFE).- El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española incautó unos 6.500 kilos de cocaína en un mercante que había partido del puerto panameño de Cristobal Anch y cuyo destino final era el puerto español de Vigo.

La Policía Nacional informó este domingo en un comunicado de esta operación, realizada en la noche del pasado miércoles, que concluyó con la detención de nueve miembros de la tripulación del barco procedente de Panamá y con bandera de Tanzania.

El cuerpo policial recibió la primera información procedente de la agencia americana DEA (Drug Enforcement Administration) el pasado 8 de octubre y, desde entonces, coordinó el operativo que se desarrolló en la noche del miércoles a unas 600 millas del archipiélago español de las Islas Canarias (Atlántico). EFE

