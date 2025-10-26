Policía española incauta 6.500 kilos de cocaína en un mercante procedente de Panamá

Madrid, 26 oct (EFE).- El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española incautó unos 6.500 kilos de cocaína en un mercante que había partido del puerto panameño de Cristobal Anch y cuyo destino final era el puerto español de Vigo.

La Policía española informó este domingo en un comunicado de esta operación, realizada en la noche del pasado miércoles, que concluyó con la detención de nueve miembros de la tripulación del barco procedente de Panamá y con bandera de Tanzania.

El cuerpo policial recibió la primera información procedente de la agencia estadounidense antidrogas DEA el pasado 8 de octubre y, desde entonces, coordinó el operativo que se desarrolló en la noche del miércoles a unas 600 millas del archipiélago español de las Islas Canarias (Atlántico).

La Policía coordinó el operativo bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional española y con el apoyo de la Armada de este país, después de que la DEA alertara a las autoridades españolas de las actividades de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del océano Atlántico.

Sobre las 21:30 horas del pasado miércoles, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, los GEO establecieron un dispositivo de abordaje sobre el mercante y que se realizó desde un buque de la Armada.

Tras localizar y detener a los nueve miembros, los agentes encontraron estructuras y construcciones ajenas a lo que se supone que es un buque de carga y que, según la Policía Nacional, formaban parte de la logística para almacenar las drogas.

Según el cuerpo policial, el buque tenía más de 54 metros de eslora, 12 de manga y cuatro y medio de puntal y buscaba alcanzar el puerto de Vigo, aunque no ha detallado la edad o la nacionalidad de los detenidos.

Se trata de una de las grandes operaciones de los últimos años contra el tráfico de drogas por parte de las fuerzas de seguridad españolas, que el pasado noviembre se incautaron de 13.000 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (sur).

En los últimos meses, los distintos cuerpos policiales han incautado 1.700 kilos de cocaína en el puerto de Valencia (este), en una macrooperación concluida este mismo octubre, y 3.600 kilos de esa misma droga en Galicia (noroeste) el pasado septiembre, además de muchas otras pequeñas operaciones para luchar contra las drogas. EFE

crn/lml/lsr/jlp