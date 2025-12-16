The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Policía hondureña usa cañones de agua para dispersar protesta militantes del oficialismo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La Policía Nacional de Honduras dispersó esta noche en Tegucigalpa con cañones de agua a un nutrido grupo de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que protestaban frente al centro de resguardo de material electoral de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El desalojo dejó al menos a un hombre con heridas en la frente y al parecer una fractura de nariz, dijo a periodistas una mujer que lo acompañaba en la protesta, lo mismo que varias motocicletas dañadas. En el bulevar también quedaron esparcidas muchas piedras y palos, entre otra basura.

Los manifestantes comenzaron a llegar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) hacia las 17:00 horas locales (23:00 GMT), atendiendo un llamado a una movilización «pacífica» del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. EFE

gr/eav

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR