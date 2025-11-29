Policía hongkonesa detiene a estudiante que inicio petición contra Gobierno tras incendio

2 minutos

Hong Kong 29 nov (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong detuvo este sábado para su interrogatorio al estudiante universitario promotor de una petición en linea que exigía “cuatro demandas” al Gobierno tras el incendio que causó al menos 128 muertos y unos 150 desaparecidos en el complejo residencial Wang Fuk Court, en Tai Po.

La iniciativa, lanzada el viernes por la noche, reclamaba alojamiento inmediato para los desplazados, creación de una comisión de investigación independiente sobre posibles conflictos de interés, revisión integral del sistema de supervisión de obras y depuración de responsabilidades políticas y administrativas por presunta negligencia regulatoria.

En menos de 24 horas superó las 10.000 firmas y fue clausurada este sábado. Poco después desaparecieron las cuentas en redes sociales del colectivo promotor y todos los enlaces a la petición.

Horas antes, la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central había acusado a “individuos antichinos y malintencionados” de aprovechar la tragedia para “desestabilizar” Hong Kong mediante rumores, ataques a las labores de rescate e incitación al odio contra las autoridades, con el fin de “devolver la ciudad al caos de 2019”.

Según informes periciales preliminares, las llamas se propagaron en minutos a seis bloques más por el uso de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad en los huecos de ascensores y redes de malla exterior sin resistencia al fuego, todo ello dentro de una amplia renovación con andamios de bambú.

El jueves fueron detenidos tres altos directivos de la empresa Prestige por homicidio imprudente grave y acusados de nuevo este sábado por corrupción.

Paralelamente, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) arrestó el viernes a ocho personas y ha creado un equipo especial para investigar irregularidades en la adjudicación del contrato de rehabilitación, licitado en 2023 por 330 millones de dólares hongkoneses (unos 36,5 millones de euros) y ganado por Prestige entre 57 empresas. EFE

msc/gbm/jlp