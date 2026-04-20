Policía india detiene a un ‘youtuber’ por insultar al misionero cristiano Francisco Javier

2 minutos

Nueva Delhi, 20 abr (EFE).- La policía del estado indio de Goa detuvo a un ‘youtuber’ del país después de que fuera señalado como el autor de comentarios «ofensivos» contra el misionero del siglo XVI Francisco Javier, lo que ha causado polémica en una región donde un cuarto de la población se considera cristiana.

El detenido, Gautam Khattar, llamó «terrorista» al misionero español e hizo comentarios despectivos contra sus restos, albergados en la Basílica del Buen Jesús en Goa, durante un discurso que pronunció este sábado en un evento religioso hindú en ese estado del sudoeste de la India.

«Su cuerpo (en referencia a Francisco Javier) ha sido carcomido por los gusanos. Ni su alma ni su cuerpo sobrevivieron. Los gérmenes se comieron sus huesos y los convirtieron en polvo», dijo el creador de contenido, que cuenta con casi 900.000 suscriptores en YouTube y publica contenido sobre religión.

La policía local detuvo a Khattar en la noche del domingo tras recibir múltiples quejas acusándolo de ofender los sentimientos religiosos, una acción penalizada por las leyes indias.

Este lunes, decenas de cristianos marcharon hasta la estación de policía de Goa para protestar, según muestran vídeos recogidos por medios locales.

EFE preguntó a la policía local si Khattar sigue bajo custodia, pero no recibió respuesta a tiempo para la publicación de esta noticia.

El jefe de gobierno de Goa, Pramod Sawant, afirmó este lunes que presentó una denuncia contra Khattar y pidió a los organizadores de eventos cuidar de que sus invitados no perturben la armonía entre las diferentes comunidades de Goa.

La organización que realizó el evento, Sanatan Dharm Raksha Samiti, se desmarcó de los comentarios realizados por Khattar.

«Es un incidente lamentable y condenamos las declaraciones del orador. Ofrecemos nuestras disculpas a todos nuestros hermanos cristianos, con quienes hemos convivido como hermanos. Nunca esperamos que Khattar hiciera tal declaración e inmediatamente lo detuvimos», dijo uno de los organizadores al medio local Goa News Hub.

Francisco Javier, conocido como el «evangelizador de Asia», llegó a Goa en 1542 y es considerado el santo patrón del estado por la comunidad cristiana local. EFE

eel/lgm/llb