Policía india detiene a una banda que dirigía una falsa oficina de «policía internacional»

2 minutos

Nueva Delhi, 11 ago (EFE).- Seis hombres han sido detenidos en la ciudad india de Noida, satélite de Nueva Delhi, por presuntamente dirigir una sofisticada estafa en la que se hacían pasar por miembros de una falsa oficina de «policía internacional» y otros organismos para extorsionar a ciudadanos, informaron fuentes oficiales.

El subcomisario de la Policía de Noida Central, Shakti Mohan Awasthy, indicó en una rueda de prensa que los acusados «solían extorsionar dinero a la gente mostrando documentos y logos falsos» y llegaron a crear una página web para solicitar donaciones.

El grupo operaba bajo el nombre de «Oficina Internacional de Policía e Investigación Criminal» desde una oficina decorada con colores y logos similares a los de la policía para dar una apariencia de legitimidad.

En el operativo se incautaron teléfonos, 17 sellos falsificados, tarjetas de identidad fraudulentas y dinero en efectivo.

Este modus operandi de crear una falsa institución para cometer fraudes recuerda a otro caso desmantelado por la policía en la misma región hace apenas tres semanas.

A finales de julio, las autoridades detuvieron a un hombre, Harsh Vardhan Jain, que dirigía una red de fraude y blanqueo de capitales desde una supuesta ‘embajada’ de un país inexistente llamado ‘Westarctica’.

Jain, que operaba desde una lujosa vivienda en la ciudad de Ghaziabad, se hacía pasar por «cónsul honorario» y utilizaba vehículos con matrículas diplomáticas y fotografías manipuladas junto a altos mandatarios indios para estafar a personas con promesas de empleo en el extranjero.

Ambos casos, ocurridos en ciudades satélite de la capital, apuntan a un patrón de estafas cada vez más elaboradas, en las que los autores establecen una presencia física e institucional para dar credibilidad a sus fraudes. EFE

igr/lgm/ah