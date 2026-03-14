Policía iraní arresta a más de 50 «monárquicos» en medio de oleada de detenciones

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Teherán, 14 mar (EFE).- La Policía iraní anunció el arresto de 54 supuestos “alborotadores monárquicos” que buscaban “incitar la opinión pública”, dos espías y otras 14 personas en Kerman, en medio de una oleada de detenciones durante la guerra con Estado Unidos e Israel.

Los 54 “alborotadores monárquicos” fueron arrestados en las últimas 72 horas y trataban de influir en la esfera pública e incitar a la opinión pública, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, que citaba a la Policía.

También buscaban “crear el caos” con ataques a activos públicos.

La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es Reza Pahlavi, hijo del último sha.

Fars también informó del arresto de dos supuestos espías acusados de enviar la localización de importantes instalaciones a Estados Unidos e Israel para que fuesen atacados.

Además supuestamente habían enviado imágenes de lugares atacados en suelo iraní a medios opositores de fuera de país para su publicación.

En la provincia de Kerman, situada en el este del país, fueron arrestadas otras 14 personas por «actividades contrarias a la seguridad”, informó la agencia Tasnim, que no ofreció más información.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores. EFE

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