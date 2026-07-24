Policía irlandesa intercepta una bomba en una operación contra disidentes del IRA

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Dublín, 24 jul (EFE).- La Policía irlandesa (Garda) está interrogando a dos personas tras interceptar un vehículo que transportaba una bomba presuntamente hacia el norte de la isla, en una operación contra las actividades de grupos disidentes del IRA opuestos al proceso de paz.

La Garda informó este viernes en un comunicado que las fuerzas del orden dieron el alto a un coche el pasado martes en una carretera del condado de Monaghan, fronterizo con la británica Irlanda del Norte.

Los agentes detuvieron a la conductora, de unos 20 años de edad, y artificieros del Ejército examinaron el vehículo y el artefacto que transportaba, aunque «por motivos operativos, no se divulgará el resultado de esa inspección», añadió la Garda en la nota.

«Quiero dejar claro que lo que encontramos fue un hallazgo de enorme importancia», agregó hoy el comisario de la Garda, Justin Kelly.

El diario Irish Times aseguró que altos mandos policiales están sorprendidos por la naturaleza del artefacto, tanto por lo sofisticado de su fabricación, que incluía explosivos plásticos, como por el alcance de los daños que habría causado de haberse utilizado.

En el marco de esta operación, otro hombre de unos 40 años se encuentra también detenido en una comisaría de Dublín.

«Cualquier incautación de esta naturaleza resulta realmente preocupante. Sabemos que existe una pequeña minoría de republicanos disidentes que nunca aceptó el acuerdo de Viernes Santo, que no entregó sus armas ni sus explosivos y que, en definitiva, no completó el proceso de desarme», recordó Kelly.

El dirigente policial reiteró que las escisiones del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) son «una amenaza a la que seguimos haciendo frente».

«Se trata de un reducido grupo de individuos, a los que describiría como republicanos radicalizados, y es una amenaza que la Garda seguirá afrontando durante bastante tiempo», concluyó Kelly. EFE

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