Policía israelí admite que tiroteó a una familia en Cisjordania y dice era una «amenaza»

2 minutos

Jerusalén, 15 mar (EFE).- La Policía de Israel reconoció este domingo que sus agentes mataron a cuatro miembros de una familia palestina, dos de ellos niños, abriendo fuego contra su coche, y alegó que el vehículo aceleró contra sus fuerzas suponiendo «una amenaza» para ellas.

«Un vehículo aceleró hacia las fuerzas, que percibieron una amenaza inmediata para su seguridad y respondieron con fuego», recoge el comunicado difundido por la Policía. «Como resultado, cuatro palestinos que estaban en el vehículo murieron».

Esta sin embargo no se pronunció respecto a los integrantes del vehículo fallecidos (un hombre de 37 años, una mujer de 35, y dos niños de cinco y siete años), todos pertenecientes a la familia Bani Odeh.

Tampoco aludió a la denuncia de uno de los hijos que sobrevivieron, quien alegó que los agentes le propinaron una paliza tanto a él como al hermano que salió con vida del vehículo.

«Las circunstancias del incidente están bajo revisión por las autoridades relevantes», asegura el comunicado.

La Policía afirmo estar llevando a cabo una operación de detención en Tamún (norte de Cisjordania) cuando el vehículo familiar aceleró contra los agentes.

Uno de los menores supervivientes, Jaled (12 años), relata en un vídeo difundido tras el asesinato de su familia que el tiroteo ocurrió cuando volvían de cenar en un restaurante en la ciudad palestina de Nablus.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, los agentes israelíes detuvieron durante la noche a otros tres miembros de la familia Bani Odeh en Tamún.

Al menos 18 palestinos han muerto en lo que va de 2026 en ataques del Ejército de Israel, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), actualizado hasta el 8 de marzo y que excluye por tanto a los Bani Odeh.

La cifra supera los 1.075 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció sus ataques en Cisjordania ocupada como represalia por el ataque de los milicianos gazatíes ese mismo día.

El asesinato de la familia se produce además cuando el enclave atraviesa una brutal ola de violencia a manos de los colonos israelíes, que han asesinado a seis palestinos desde que comenzó la guerra con Irán.EFE

pbj/alf