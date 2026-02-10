Policía israelí arresta a tres colonos por vandalizar propiedad palestina en Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 10 feb (EFE).- La Policía de Israel arrestó este martes a tres jóvenes israelíes «sospechosos» de participar en los disturbios contra la aldea palestina de Jaba (sur de Cisjordania ocupada), en los que se incendiaron vehículos e infraestructuras de sus residentes, informó el cuerpo en un comunicado.

«Se arrestó a tres sospechosos, residentes de Maalot (norte de Israel) y Kiryat Arba (un importante asentamiento israelí en el sur de Cisjordania), de entre 17 y 19 años», señaló el comunicado de la Policía, según el cual los tres adolescentes fueron llevados a una comisaría para continuar la investigación.

El cuerpo dice estar investigando un caso de violencia e incendio contra los coches y las viviendas de Jaba «que causó daños graves, pero ninguna víctima».

El ataque se produjo en noviembre, según el diario The Times of Israel, que difundió una imagen capturada por las cámaras de seguridad de la aldea en la que se muestra a los colonos durante la invasión.

El 17 de noviembre, decenas de colonos irrumpieron en Jaba (unos 10 kilómetros al suroeste de Belén) y prendieron fuego a viviendas palestinas y tres coches de sus residentes.

Aunque el ataque investigado es el que alude a estos incendios, la aldea es objetivo habitual de los ataques de colonos israelíes, que residen en Cisjordania ocupada en contra del derecho internacional.

Días antes, el 9 de noviembre, otro grupo de colonos dio una paliza a un joven identificado como Mari al Maazi, cuya imagen tendido en el suelo rodeado por sus familiares y dos soldados israelíes difundieron sus allegados en redes sociales.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Los ataques a palestinos por parte colonos israelíes son un fenómeno frecuente y cada vez más violento en Cisjordania, especialmente desde el 7 de octubre de 2023 y durante el actual gobierno de Benjamín Netanyahu, que según denuncian los grupos de derechos humanos ampara a dichos colonos. EFE

pbj/gac/pcc