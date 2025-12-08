Policía israelí cambia la bandera de ONU por una de Israel en sede de UNRWA en Jerusalén

1 minuto

Jerusalén, 8 dic (EFE).- El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció que policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, «irrumpieron por la fuerza» este lunes en su sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel.

«Esta acción representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel, como Estado miembro de las Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU», denunció Lazzarini en su cuenta de X.

mt/lab