Policía Municipal de Madrid entrenará a formadores de la nueva Guardia Municipal de Lima

Lima, 29 ene (EFE).- La Policía Municipal de Madrid enviará una misión a Lima en febrero para entrenar a los formadores de la nueva Guardia Municipal que tendrá la capital peruana, anunció en un comunicado la Municipalidad de Lima, tras una reunión de su alcalde, Renzo Reggiardo, con el jefe de la fuerza de seguridad local de la capital española, Oskar De Santos.

La Municipalidad de Lima indicó que en ese encuentro se anunció que la misión técnica de la Policía Municipal de Madrid permitirá «capacitar a los formadores de la próxima Guardia Municipal Metropolitana, aportando su experiencia y buenas prácticas acumuladas a lo largo de casi dos siglos de servicio».

«Es siempre enriquecedor todo aquello que comparten con nosotros. Se trata de una Policía con casi 200 años de historia, que ha sido base de las policías municipales de los países iberoamericanos y latinoamericanos. Esta institución tiene mucho que aportar”, señaló Reggiardo.

El alcalde limeño, que se encuentra esta semana en Madrid, destacó que esta misión permitirá profesionalizar el nuevo cuerpo municipal que operará en la capital de Perú. «Para nosotros es muy grato», afirmó.

Por su parte, De Santos expresó la disposición de su institución para colaborar con la Municipalidad limeña. «Es un orgullo poder aportar. Lo haremos con la mejor intención, la máxima lealtad y el mayor sacrificio”, manifestó el jefe superior de la Policía Municipal de Madrid.

Asimismo, destacó la relación entre ambas ciudades, al indicar que «es un verdadero privilegio poder ayudar en la creación de instituciones que aquí han dado buenos resultados, tras 189 años de historia de la Policía de Madrid».

La Policía Municipal de Madrid tiene como funciones principales la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales, el ordenamiento del tránsito y la atención de delitos urbanos menores, con un fuerte énfasis en la convivencia ciudadana.

Actualmente, cerca del 80 % de sus actividades están orientadas a la resolución de conflictos vecinales, alteraciones del orden público, prevención de la captación de menores por bandas y atención directa a problemas cotidianos de los ciudadanos.

Reggiardo ha impulsado la creación de un nuevo cuerpo de seguridad municipal en Lima que actúe en los espacios de la ciudad que administra la Municipalidad, con agentes que podrán usar armas de fuego de bajo calibre, entre otros equipamientos.

Su objetivo es liberar a la Policía Nacional de labores como el tránsito o delitos menores, a fin de que estos efectivos puedan combatir las extorsiones, actos de sicariato y otros delitos severos.

Actualmente, cada uno de los 43 distritos que componen la capital peruana cuenta con un cuerpo de serenos, vigilantes urbanos que no pueden usar armas de fuego ni tampoco pueden practicar detenciones, para lo que deben esperar la llegada de la Policía Nacional. EFE

