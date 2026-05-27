Policía no considera «sospechoso» el incendio en una tienda kosher de Londres

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El incendio ocurrido este miércoles en un supermercado kosher del barrio londinense de Golders Green, recientemente blanco de ataques contra la comunidad judía, no tuvo lugar en circunstancias sospechosas, anunció la policía.

«Al término de una investigación llevada a cabo conjuntamente con los bomberos, el incendio no se considera sospechoso y parece haber sido causado por un problema eléctrico», apuntó la policía en un comunicado.

«Entendemos la preocupación y las molestias que este incidente haya podido causar a la comunidad local, así como a las personas que viven y trabajan en la zona. Queremos tranquilizar a los vecinos: nada indica que se trate de un acto dirigido o deliberado», agregó la nota.

El siniestro se produjo tras una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y lugares comunitarios en los últimos meses en Golders Green y sus alrededores, en el norte de Londres, donde reside una importante población judía.

La zona también fue escenario, a finales de abril, de un ataque con arma blanca en el que dos hombres judíos resultaron heridos.

El incendio, que no dejó víctimas, ocurrió en el supermercado «Kosher Kingdom» poco antes de las 07H00 (06H00 GMT).

Según los bomberos, el inmueble afectado es «de tres plantas» e «incluye un comercio en la planta baja y apartamentos en las plantas superiores».

Los bomberos habían instado a la población a evitar la zona mientras trabajan para extinguir el fuego.

Un empleado del supermercado, Jay Shah, de 70 años, dijo a la AFP que le habían avisado del fuego por teléfono.

«Creo que viene del almacén de atrás», dijo mientras visitaba el lugar, señalando que allí había congeladores, refrigeradores y otra maquinaria.

Un grupo poco conocido vinculado a Irán, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), se ha atribuido la responsabilidad de casi todos los incidentes ocurridos recientemente contra estos lugares comunitarios, según SITE Intelligence Group.

En respuesta, la Policía de Londres ha creado un nuevo «equipo de protección comunitaria» para garantizar la seguridad a la colectividad judía de la capital, compuesto inicialmente por 100 agentes adicionales.

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