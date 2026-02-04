Policía no ha identificado a sospechoso en desaparición de la madre de periodista de NBC

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Los investigadores en el caso de la desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino ‘TODAY’, de la cadena NBC, no han identificado a ningún sospechoso o persona de interés en el caso que se ha clasificado como un posible secuestro, informaron este miércoles las autoridades de Arizona.

A cuatro días de que se viera por última vez a Nancy Guthrie, de 84 años, los detectives «continúan entrevistando» a cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con la mujer.

Guthrie fue vista por última vez el sábado por la noche en su residencia en una comunidad al noreste de Tucson (Arizona). La búsqueda comenzó desde el mediodía del domingo, después que la familia reportara su desaparición.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recabadas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.

Nanos aclaró que la mujer estaba «en plenas facultades mentales» y no presentaba problemas cognitivos.

La policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de ‘TODAY’, uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.

Guthrie necesita medicina y su hija ha expresado preocupación por la salud de su madre.

Tanto las autoridades como la familia de la mujer han pedido ayuda del público para que entreguen cualquier información que lleve a encontrar a la mujer. EFE

amv/ppc/gad