Policía recaptura a un cuarto pandillero de los veinte fugados de una prisión en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala recapturó este martes a un cuarto pandillero de los veinte que se fugaron hace nueve días de una prisión de máxima seguridad, lo que provocó la destitución de la cúpula del Ministerio de Gobernación (Interior) del país centroamericano.

El portavoz de la Policía, César Mateo, explicó que el reo evadido fue capturado en una carretera del municipio de La Democracia, en el departamento (provincia) de Escuintla, a unos 82 kilómetros de la capital.

Mateo identificó al pandillero como Nicolás Xantes Sis, alias “El Brown”, líder de la banda ‘Vatos Locos’ e integrante de Barrio 18, pandilla declarada por Estados Unidos como organización terrorista transnacional.

De acuerdo con el vocero policial, al momento de la captura, el pandillero era trasladado en un vehículo por otros tres miembros de su grupo que también fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y trasladados a un juzgado de Escuintla.

Los otros arrestados fueron identificados como Cristian Gérard Orellanas, de 26 años; Héctor Mendoza de Paz, de 35, y Carlily Analys Coronado, de 30 años.

La fuga de una veintena de pandilleros del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II fue confirmada por las autoridades el pasado 12 de octubre, lo que ha desatado una intensa operación de búsqueda a nivel nacional por parte de las autoridades guatemaltecas.

Por esta fuga se emitieron el día 17 cuatro órdenes de captura contra exfuncionarios del Sistema Penitenciario, a quienes se les acusa de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

También se expidió una orden contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la fuga.

En una entrevista que publica este martes el diario Prensa Libre, Francisco Jiménez, a quien el presidente Bernardo Arévalo le aceptó la renuncia como ministro de Gobernación, dice que al dejar el cargo se entregará a la justicia para enfrentar y esclarecer la fuga de los veinte presos. EFE

