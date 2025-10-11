The Swiss voice in the world since 1935
Policía rumana admite que euros falsos decomisados ayer eran utilería de cine

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bucarest, 11 oct (EFE).- La policía rumana ha admitido en un comunicado que los casi mil millones de euros en billetes falsos, cuya incautación en el puerto de Constanza anunció como un gran éxito, era en realidad utilería de cine, informa este sábado la prensa local.

Las autoridades rumanas anunciaron ayer, viernes, el decomiso de 160 paquetes de billetes de 500, 200, 100 y 50 euros en un cargamento del puerto de Constanza, pero en las propias fotos difundidos por la policía se podía detectar la palabra «prop copy» (utilería de cine) impresa sobre los billetes.

El detalle provocó una oleada de mensajes sarcásticos en las redes sociales, con lectores ironizando sobre el próximo decomiso de «monedas de oro en los supermercados, que en realidad son de chocolate» o «redadas policiales en jugueterías para decomisar el dinero del monopoly».

Ante la hilaridad desatada, la policía, si bien admitiendo que el dinero era utilería de cine, insistió en que la operación policial había sido «preventiva» para evitar un uso fraudulento de estos billetes.

«Es cierto, (los billetes) estaban etiquetados como ‘copia de utilería’, pero quienes los encargaron no planeaban protagonizar una película, sino ‘insertarlos en el guion’ en otro lugar: en el circuito real», asegura el comunicado policial en la cuenta de Facebook de la institución.

Recuerda que solo el mes pasado, un adolescente había conseguido engañar una empresa del sur del país utilizando mil euros en billetes marcados como utilería de cine, por lo que la operación policial, insiste, «evitó que algunas personas se convirtieran en víctimas». EFE

