Policía rusa detiene a dos veteranos de la guerra por secuestro y extorsión

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Moscú, 21 abr (EFE).- Dos veteranos de la guerra en Ucrania fueron detenidos en la región rusa de Vorónezh bajo la acusación de secuestrar a personas con el fin de extorsionarlas, según informó este martes el diario Kommersant.

Según el rotativo, los investigadores sostienen que el líder del grupo es Daniil Astájov, un empleado de una tienda militar que perdió ambas piernas al resultar herido en el campo de batalla ucraniano.

A pesar de que el veterano admitió su culpabilidad, el Tribunal Militar del Segundo Distrito Occidental no descartó la posibilidad de que se diera a la fuga y continuase sus actividades delictivas, por lo que optó por la medida cautelar de la prisión preventiva.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) anunció a fines de febrero la detención de siete personas vinculadas al caso, sin revelar detalles, limitándose a indicar que sus edades oscilaban entre los 22 y los 37 años, y que tres de los detenidos tenían antecedentes penales.

Según los documentos judiciales consultados por Kommersant, entre los acusados ​​se encuentran dos veteranos de guerra: el citado Astájov y Vitali Borísov.

Los investigadores establecieron que el grupo de secuestradores operó en la localidad rusa de Rósosh, a 60 kilómetros de la frontera con la anexionada región ucraniana de Lugansk.

Los acusados secuestraron primero a un adolescente de 17 años y posteriormente a una mujer, a los que pidieron un rescate con bienes materiales y dinero para que fuesen liberados.

En el marco de la investigación, llevada a cabo por los departamentos regionales del CIR y el Servicio Federal de Seguridad (FSB), se efectuaron más de 20 registros en los domicilios y locales comerciales pertenecientes a los sospechosos en las regiones de Vorónezh y Uliánovsk.

Según el diario Nóvaya Gazeta Evropa, un 6 % de los 137.000 combatientes rusos que retornaron a sus hogares desde el campo de batalla en Ucrania han sido procesados por casos penales.

Los tribunales militares tramitaron 352 casos de asesinato en 2025, diecisiete veces más que en 2021 (21), informa el portal Vot Tak. Mientras, el portal 7×7 cifra en 294, como mínimo, las personas asesinadas por veteranos de guerra.

A su vez, sólo el año pasado la Justicia recibió 116 denuncias de casos de violación contra excombatientes, casi 9 veces más que hace cinco años. En total, desde el comienzo de la guerra los veteranos han protagonizado 549 delitos de carácter sexual, casi la mitad contra menores de 14 años.

Las autoridades temen que los veteranos de Ucrania corran la misma suerte que aquellos que combatieron en Afganistán (1979-1989), conocidos comúnmente como ‘afgantsi’, y que a su regreso acabaron enrolándose en organizaciones criminales y mafiosas en los años de la desintegración soviética.EFE

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