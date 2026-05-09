Policía rusa detiene a mujer de 85 años que protestaba contra los crímenes del Kremlin

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Moscú, 9 may (EFE).- La policía rusa detuvo este sábado a una mujer de 85 años que vivió el conocido como Bloqueo de Leningrado (1941-1944) cuando protestaba contra los crímenes cometidos por el Kremlin con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

«No ocultéis vuestros crímenes tras la Victoria popular», decía la pancarta que portaba Liudmila Vasílieva junto al memorial dedicado en San Petersburgo a los ciudadanos soviéticos enviados a los campos de trabajo (GULAG).

Según informó el portal Bumaga, Vasílieva fue detenida por la policía y llevada a comisaría, aunque fue puesta en libertad poco después sin que se le abriera ningún protocolo administrativo.

La anciana, que ha sido detenida en varias ocasiones en los últimos años, lo que le ha convertido en una celebridad en círculos opositores, colocó en el monumento unas flores blancas y una vela.

Cuando la policía le exigió que explicará sus actos en un papel, ella se negó acogiéndose al artículo 51 de la Constitución, que reza que «nadie está obligado a testificar contra sí mismo».

Vasílieva fue detenida al principio de la guerra por manifestarse contra la conocida como ‘operación militar especial’, por lo que fue multada por desacreditar al Ejército ruso con 10.000 rublos (más de 100 dólares).

En 2024 intentó presentar su candidatura a las elecciones a gobernador de la antigua capital zarista, pero no pudo recabar suficientes firmas.

La oposición y las organizaciones de derechos humanos acusan al presidente ruso, Vladímir Putin, de apoderarse del Día de la Victoria para encubrir los crímenes cometidos por las autoridades en supuesta defensa de los intereses nacionales y para equipararla a la campaña militar en Ucrania.EFE

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